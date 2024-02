Globalstar Aktie: Ein wahrer Champion!

Die Aktie von Globalstar wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten waren die Bewertungen wie folgt: 1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Im vergangenen Monat gab es keine Analystenupdates zu Globalstar. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 7,79 USD, was einer Erwartung von 375 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 1,64 USD liegt. Auf Basis dieser Schätzungen wird die Aktie daher mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Globalstar in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie gibt Aufschluss darüber, ob das Unternehmen derzeit stark im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Globalstar jedoch nicht signifikant mehr oder weniger diskutiert als normal, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Hinsichtlich der Dividende weist Globalstar im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Diversifizierten Telekommunikationsdienste eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 7,68 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Globalstar eingestellt waren. An 13 Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, ohne negative Diskussionen. An einem Tag war die Stimmung neutral. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Globalstar daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung. Insgesamt wird Globalstar von der Redaktion mit einem "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung bewertet.