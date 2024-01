Globalstar Aktie: Der nächste große Wurf!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Globalstar liegt bei 46,67, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 33,07 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Globalstar derzeit bei 1,27 USD. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs bei 1,89 USD liegt und somit einen Abstand von +48,82 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 1,62 USD, was einer Differenz von +16,67 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Gut" auf Basis der beiden Zeiträume.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Globalstar-Aktie abgegeben, wovon alle Bewertungen als "Gut" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 7,79 USD, was ein Aufwärtspotential von 312,17 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Bewertungen erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Die Anleger-Stimmung bei Globalstar in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Somit erhält Globalstar insgesamt ein "Gut"-Rating in Bezug auf die Anleger-Stimmung.