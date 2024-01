Globalstar Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Der Relative Strength Index (RSI) für die Globalstar-Aktie zeigt eine Überkaufssituation, da der RSI der letzten 7 Tage bei 97 liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Im Vergleich dazu steht der 7-Tage-RSI von Globalstar im Gegensatz zum 25-Tage-RSI (36,84), was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Globalstar.

Wenn man die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet, zeigt sich, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch negativ, was zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" führt.

In den Diskussionsforen und sozialen Medien herrscht insgesamt eine positive Anleger-Stimmung bei Globalstar. In den vergangenen Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Globalstar-Aktie derzeit 7,93 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beläuft sich die Distanz zum GD200 auf +38,28 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.