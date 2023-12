Globalstar Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Die Dividendenpolitik von Globalstar erhält von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs derzeit bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -9,54 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. In den sozialen Medien wurden in den letzten Wochen vermehrt negative Kommentare über Globalstar veröffentlicht, was zu einer negativen Stimmung unter den Marktteilnehmern führte. Das Unternehmen erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Telekommunikationsdienstesektor liegt die Rendite von Globalstar bei -3,92 Prozent, was mehr als 15 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche für Diversifizierte Telekommunikationsdienste verzeichnet eine mittlere Rendite von 86,9 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, während Globalstar nur eine Rendite von 90,82 Prozent aufweist. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie von Globalstar ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) von Globalstar liegt bei 2,56, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet, wodurch eine Bewertung als "Gut" resultiert. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 22, was ebenfalls als Indikator für eine überverkaufte Situation gilt und daher ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Insgesamt erhält Globalstar daher in Bezug auf den Dividendenkurs, das Sentiment und den Buzz, den Branchenvergleich Aktienkurs und den Relative Strength Index gemischte Bewertungen, wobei die Dividendenpolitik und die Aktienkursentwicklung als negativ bewertet werden, während der RSI eine positive Bewertung erhält.