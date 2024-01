Globalstar Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Die technische Analyse von Globalstar-Aktien zeigt, dass sich der Wertpapierwert in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 1,27 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,98 USD liegt, was einer Abweichung von 55,91 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 1,6 USD liegt mit einem letzten Schlusskurs von +23,75 Prozent darüber. Insgesamt wird Globalstar auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Globalstar-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 45,24 Punkten, während der RSI25 bei 30,58 liegt. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet wird Globalstar eine mittlere Aktivität in der Diskussionstätigkeit zugeschrieben, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Dividendenrendite von Globalstar beträgt aktuell 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert von 0 liegt. Die Analysten vergeben daher eine "Neutral"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.