Globalstar Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum zu analysieren. Der RSI-Wert für die Globalstar-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 33 und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Im Vergleich dazu liegt der RSI-Wert auf 25-Tage-Basis bei 28,81, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich jedoch keine wesentliche Veränderung, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat die Globalstar-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -3,92 Prozent erzielt, was 12,55 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Telekommunikationsdienste" liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" liegt Globalstar sogar um 91,14 Prozent darunter, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.