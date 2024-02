Globalstar Aktie: Was passiert jetzt?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen bestimmten Zeitraum betrachtet. Der RSI für Globalstar zeigt derzeit einen Wert von 50, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgeweitet wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 60, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für den RSI.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Stimmung der Anleger in den letzten Monaten zunehmend schlechter wurde, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde Globalstar jedoch mehr als üblich diskutiert und erhielt zunehmend Aufmerksamkeit von den Anlegern, was zu einem "Gut"-Rating führt und insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie führt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Globalstar mit einer Rendite von 27,7 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Telekommunikationsdienstesektor um mehr als 38 Prozent überperformt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Diversifizierten Telekommunikationsdienste"-Branche von 7,99 Prozent der letzten 12 Monate übertrifft Globalstar mit 19,71 Prozent deutlich. Diese starke Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit positiven Themen, die an 12 Tagen vorherrschend waren, und an einem Tag überwog die negative Kommunikation. In jüngster Zeit konzentrierten sich die Anleger jedoch verstärkt auf negative Themen in Bezug auf Globalstar, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.