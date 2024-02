Globalstar Aktie: Was könnte passieren?

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild für Globalstar deutlich zum Negativen verändert. Dies basiert auf der Analyse der sozialen Medien, in denen eine Tendenz zu besonders negativen Themen festgestellt wurde. Daher wird das Sentiment als "Schlecht" bewertet. Bezüglich der Stärke der Diskussion gab es jedoch keine signifikanten Unterschiede, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Globalstar ist hingegen überwiegend positiv. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht, und insgesamt ergibt sich eine "Gut"-Bewertung. Jedoch haben sich die Diskussionen in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch mit negativen Themen befasst.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Globalstar-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1,33 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1,71 USD liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung.

Beim Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis erhält Globalstar jeweils eine "Neutral"-Bewertung, da der RSI anzeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Zusammenfassend erhält die Globalstar-Aktie aufgrund der aktuellen Analyse insgesamt ein "Neutral"-Rating.