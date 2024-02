Globalstar Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Die technische Analyse der Globalstar-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich bei 1,35 USD lag. Am letzten Handelstag stieg der Schlusskurs jedoch auf 1,69 USD (+25,19 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führte. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 1,72 USD, was einem Rückgang von 1,74 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die Analyse, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 44,44 Punkten und der RSI25 bei 60,74 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung für beide Zeiträume führt.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit neun positiven und zwei negativen Tagen sowie mehrheitlich positiven Nachrichten über das Unternehmen. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz erhält Globalstar eine "Neutral"-Einschätzung, da die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweisen.

Insgesamt erhält die Aktie von Globalstar daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die technische Analyse, während die Anlegerstimmung als "Gut" eingeschätzt wird. Die weichen Faktoren wie das Sentiment und der Buzz im Netz führen jedoch zu einer "Neutral"-Gesamtbewertung.