Globalstar Aktie: Lieber beobachten als handeln

Die Telekommunikationsfirma Globalstar schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Diversifizierte Telekommunikationsdienste. Mit einer Differenz von 7,74 Prozentpunkten (0 % gegenüber 7,74 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Bewertung "Schlecht".

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu der Gesamtbewertung "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, liegt bei 41 und deutet darauf hin, dass die Globalstar-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt eine neutrale Bewertung von 54,62. Die Gesamtanalyse des RSI führt zu einem neutralen Rating für Globalstar.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Globalstar-Aktie mit einer Entfernung von +20,44 Prozent vom GD200 (1,37 USD) ein positives Signal ist. Auf der anderen Seite weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 1,74 USD auf, was zu einem negativen Signal von -5,17 Prozent führt. Alles in allem wird der Kurs der Globalstar-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

