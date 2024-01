Globalstar Aktie: Der Knaller!

Aktienanalyse: Globalstar mit gemischter Bewertung

Die Dividendenrendite der Aktie von Globalstar liegt derzeit bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Diversifizierten Telekommunikationsdienste einen geringeren Ertrag von 7,97 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Globalstar in den letzten 12 Monaten eine Performance von 27,7 Prozent. Im Branchenvergleich bedeutet dies jedoch eine Underperformance von -59,23 Prozent, da ähnliche Aktien aus der Branche um durchschnittlich 86,93 Prozent gestiegen sind. Im Sektorvergleich lag die Rendite von Globalstar bei 18,07 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Globalstar war überwiegend positiv in den letzten Tagen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt.

Die Analysteneinschätzung für Globalstar ist insgesamt als "Gut" zu bewerten, da von den analysierenden Experten insgesamt 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Globalstar liegt bei 7,79 USD, was einem potenziellen Anstieg des Aktienkurses um 375 Prozent entspricht. Daher wird auch die Analysten-Untersuchung insgesamt als "Gut" eingestuft.