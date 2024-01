Globalstar Aktie: Kaum zu glauben!

Die Dividendenrendite der Globalstar-Aktie liegt derzeit bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Diversifizierten Telekommunikationsdiensten einen 7,96 Prozentpunkte niedrigeren Ertrag bedeutet. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Globalstar ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Foren hervorgeht. In den letzten zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen behandelt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Globalstar liegt bei 46,67, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25, der die Kursbewegungen der letzten 25 Tage betrachtet, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Telekommunikationsdienste-Sektor liegt die Rendite der Globalstar-Aktie mit 27,7 Prozent mehr als 18 Prozent darüber. Dennoch ist die Rendite im Vergleich zur gesamten Branche mit 88,36 Prozent unterdurchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.