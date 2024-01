Globalstar Aktie: Jetzt wird es konkret!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für Globalstar. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 31,82 Punkte, was bedeutet, dass Globalstar weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 33,65, was auch zu einer Einstufung als "neutral" führt.

Die Stimmung der Anleger kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Globalstar derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 9,53 %. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Telekommunikationsdienste") hat die Aktie von Globalstar im vergangenen Jahr eine Rendite von -3,92 Prozent erzielt, was 15,06 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" beträgt 87,64 Prozent, und Globalstar liegt derzeit 91,56 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "schlecht" bewertet.