Globalstar Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien rund um den Aktienmarkt hat sich in den letzten zwei Wochen positiv auf Globalstar ausgewirkt. An 11 Tagen überwogen positive Diskussionen, während an zwei Tagen negative Themen vorherrschten. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Bewertung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Globalstar liegt bei 45,24 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt einen Wert von 30,58, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass sich die Globalstar-Aktie sowohl im 50- als auch im 200-Tage-Durchschnitt in einem Aufwärtstrend befindet, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigte Globalstar langfristig eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbildes von "Schlecht" führte.