Globalstar Aktie: Enormes Potenzial ....

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Globalstar wird in diesem Zusammenhang sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 36,96 Punkten, was darauf hinweist, dass Globalstar weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 57,14 ebenfalls an, dass Globalstar weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Globalstar beträgt derzeit 0%, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 7,71%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Globalstar ist insgesamt positiv, da vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt jedoch weder stark mit positiven noch mit negativen Themen rund um Globalstar, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Globalstar insgesamt 1 Analystenbewertung, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft wurde. Die Kursprognose der Analysten weist auf ein Aufwärtspotenzial von 355,56% hin, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Insgesamt erhält Globalstar damit in den genannten Bereichen eine "Neutral"-Bewertung, eine "Schlecht"-Bewertung und eine "Gut"-Bewertung.