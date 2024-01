Globaln Energy Holdings Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) für die Global Clean Energy-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 39, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 49,16 liegt. Auch dieser Wert deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich nach der RSI-Bewertung also ein "Neutral"-Rating für Global Clean Energy.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Global Clean Energy bei 0,97 USD liegt, was +1,04 Prozent über dem GD200 (0,96 USD) liegt und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 0,96 USD, was wiederum zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +1,04 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Global Clean Energy-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmung der Anleger lässt sich auch als neutral einstufen, da die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen neutral waren und die Nutzer in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen haben. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Global Clean Energy aktuell 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.