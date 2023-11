Globalink Investment Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Weitere Suchergebnisse zu "Globalink Investment":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Laufe der Zeit in Relation setzt. Er dient als guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Aktien. Der RSI der Globalink Investment-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 42. Basierend auf diesem Wert erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Ein Vergleich mit dem RSI-Wert der letzten 25 Tage (43,1) zeigt, dass auch auf dieser Basis die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für die Globalink Investment-Aktie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Globalink Investment diskutiert. An acht Tagen dominierten positive Themen, während an fünf Tagen die negativen überwogen. Aktuell sind es ebenfalls vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Somit erhält Globalink Investment auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Abhängig von der Diskussionsintensität und der Häufigkeit der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Globalink Investment wurde langfristig eine unterdurchschnittliche Diskussionsaktivität gemessen, weshalb dem Signal die Bewertung "Schlecht" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 10,59 USD für den Schlusskurs der Globalink Investment-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 10,86 USD (+2,55 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (10,81 USD) zeigt mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,46 Prozent) eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Globalink Investment somit für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.