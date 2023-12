Globalink Investment Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Weitere Suchergebnisse zu "Globalink Investment":

Das Anleger-Sentiment und der Buzz sind wichtige Maßstäbe für die Stimmung rund um Aktien. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Eine Analyse der Aktie von Globalink Investment ergab, dass die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum eine mittlere Aktivität zeigt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Globalink Investment bei 10,84 USD und ist damit +0,09 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Betrachtet man die vergangenen 200 Tage, ergibt sich ebenfalls eine Einstufung von "Neutral". Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Globalink Investment aktuell überverkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung von "Gut". Auf Basis des RSI25 ergibt sich hingegen eine neutrale Einstufung. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Gut" bewertet.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 11 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt drei Tagen. Zudem haben sich die Anleger in den letzten Tagen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Globalink Investment ausgetauscht. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.