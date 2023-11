Globaler Wettbewerb zur Verkostung von Liubao-Tee in Wuzhou

Wuzhou, China (ots/PRNewswire) -In diesen Tagen fand in Wuzhou in der südchinesischen autonomen Region Guangxi Zhuang der Globale Wettbewerb zur Verkostung von Liubao-Tee statt. 541 Proben wurden insgesamt beim Wettbewerb eingereicht. Es nahmen nicht nur zahlreiche Teeunternehmen und leidenschaftliche Teeliebhaber aus China daran teil, sondern auch internationale Teilnehmer aus Ländern wie Malaysia, Vietnam und Singapur brachten ihren kostbaren Liubao-Tee in den Wettbewerb mit ein. Die Proben wurden in 14 Gruppen unterteilt. Nach einer Beurteilung und Bewertung durch ein Team aus nationalen und internationalen Teeexperten sowie Liubao-Teesammlern wurden insgesamt 55 „Könige des Tees" mit sieben Sternen ausgewählt.Nach Angaben des Wuzhou Tea Industry Development Service Center stammt Liubao-Tee aus der Stadt Liubao in Wuzhou in der autonomen Region Guangxi Zhuang. Die jährliche Durchschnittstemperatur in der Stadt Liubao liegt bei 21,2 Grad Celcius und die durchschnittliche Niederschlagsmenge beträgt 1.500 mm. Über das Gebiet verstreut liegen steile, wolkenverhangene Felsen, von denen viele zwischen 1.000 und 1.500 m hoch sind. Die reichlich vorhandene Sonneneinstrahlung und die guten Wasserressourcen schaffen ideale Umwelt- und Klimabedingungen für das Wachstum von Teesträuchern. Während der Herrschaft des Kaisers Jiaqing aus der Qing Dynastie wurde Liubao-Tee wegen seines „Betelnussdufts" geschätzt, der sich durch „Röte, Reichhaltigkeit, Reinheit und ein gereiftes Aroma" auszeichnete. Er entwickelte sich zu einer der besten Teesorten Chinas und wurde landesweit konsumiert. Gegen Ende der Qing-Dynastie reisten Scharen chinesischer Arbeiter über das südchinesische Meer, um im Ausland Arbeit zu finden. Die durststillenden, magenstärkenden und anderen gesundheitsfördernden Eigenschaften des Liubao-Tees sowie seine lange Haltbarkeit, machten ihn bei den Übersee-Chinesen beliebt. Daher wurde er auch bei Teetrinkern in Ländern wie Malaysia und Singapur immer beliebter.Die Forschungsergebnisse aus einer Gesundheits- und Ernährungsstudie, die von einem Team unter der Leitung von Liu Zhonghua, Akademiker an der Chinesischen Akademie der Technikwissenschaften und Professor an der Hunan Agricultural University, durchgeführt wurde, erklären die Funktionsweise und wissenschaftlichen Mechanismen hinter den zahlreichen Vorteilen, die mit dem Liubao-Tee in Verbindung gebracht werden. Dazu gehören Fett- und Gewichtsreduktion, Senkung des Blutzuckerspiegels, Harnsäuresenkung, Lebergesundheit, Magen- und Darmkoordination, Anti-Aging und entzündungshemmende Funktionen, Schutz vor Strahlung, Verbesserung des Immunsystems und vieles mehr.Guo Junbang, Präsident der Liubao Tea Association von Malaysia, war einer der Juroren in der Jury für moderne Verarbeitungstechniken beim Finale des diesjährigen Teewettbewerbs. Guo Junbang merkte an: „Dieser Tee-Wettbewerb spielt eine entscheidende Rolle zur Förderung der Liubao-Tee-Industrie und ich hoffe, dass der Wettbewerb weiterhin stattfinden wird. Die Liubao-Teekultur hat sich in den Alltag der Malaysier integriert, und Liubao-Tee ist oft das Getränk unserer Wahl, wenn wir essen oder nachmittags einen Tee genießen. Nach der Teilnahme an diesem Wettbewerb hoffe ich aufrichtig, mit allen die kulturellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede des Liubao-Tees sowie die verschiedenen Genusserlebnisse in anderen Teilen der Welt teilen zu können. Ich wünsche mir auch, dass chinesische Teeunternehmen mehr hochwertige Tees produzieren, damit mehr Menschen den Liubao-Tee kennen und lieben lernen."Liao Zifang, Präsident der Hong Kong Teaism Alliance und Jurymitglied des Gremiums Moderne Verarbeitungstechniken beim Finale des diesjährigen Teewettbewerbs, äußerte die Ansicht, dass ein Teewettbewerb ein wichtiger Bestandteil der Teewissenschaft sei, da Teewettbewerbe Unternehmen dazu anspornen können, ihre Produktionstechniken kontinuierlich zu verbessern und die Produktqualität zu steigern. Er äußerte den Wunsch, dass Wuzhou die einzigartigen Vorteile von Liubao-Tee wie sein besonderes Aroma und seine einzigartigen gesundheitlichen Vorteile maximal nutzen, Märkte weiter entwickeln und die kulturelle Marke Liubao weiter stärken werde.Nachdem Frau Liu, eine Kanadierin, vom Globalen Wettbewerb zur Verkostung von Liubao-Tee erfahren hatte, beschloss sie, ihre ganze Familie hierher zu bringen, um den Horizont aller zu erweitern. Sie sagte: „Unsere Familie lebt und studiert seit einem Jahr in China, aber wir waren noch nie bei einem Teewettbewerb. Die Atmosphäre war unglaublich, und wir konnten die Vielfalt der Teekultur kennenlernen."Links zu Bildanhängen:Link: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=443365Bildunterschrift: Globaler Wettbewerb zur Verkostung von Liubao-Tee in Wuzhou abgehalten.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2282702/Liubao_Tea.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/globaler-wettbewerb-zur-verkostung-von-liubao-tee-in-wuzhou-301994995.htmlPressekontakt:Herr Zeng,Tel.: 86-10-63074558Original-Content von: Wuzhou Tea Industry Development Service Center, übermittelt durch news aktuell