Globaler Index zur Priorisierung der Nachhaltigkeit soll die Reise zu Netto-Null für Hersteller beschleunigen

Singapur, 10. März 2023 (ots/PRNewswire) -Auf der jüngsten Jahrestagung 2023 des Weltwirtschaftsforums in Davos hat das Internationale Zentrum für industrielle Transformation (INCIT) seinen Index für die Nachhaltigkeitsbereitschaft von Verbrauchern (Consumer Sustainability Readiness Index, kurz COSIRI) vorgestellt. Der COSIRI ist ein unabhängiges, herstellerzentriertes Rahmenwerk, das die Nachhaltigkeitsreife globaler Industrieunternehmen und deren ESG-Transparenz und -Berichterstattung bewerten soll, und es ist der erste seiner Art. Das Weltwirtschaftsforum, INCIT und das Unternehmen für Geschäfts- und Technologietransformation Capgemini werden ihre Kräfte bündeln, um COSIRI zu skalieren und zu beschleunigen.COSIRI hilft Herstellern, auf der Grundlage der vom COSIRI-System vorgeschlagenen nächsten Schritte besser fundierte Entscheidungen zur nachhaltigen Transformation zu treffen. Darüber hinaus umfasst das COSIRI-Rahmenwerk ein auf Sternen basierendes Bewertungssystem zur Nachhaltigkeit, das die Reduzierung des Kohlendioxidäquivalents des Herstellers anzeigt. Das Kohlendioxidäquivalent ist eine Metrik zur Messung der Auswirkungen von Treibhausgasen auf das Klima.„COSIRI ist ein bahnbrechendes, unabhängiges, herstellerorientiertes Rahmenwerk für die Nachhaltigkeit und ein leistungsfähiges Instrument, das für die Produktionsindustrie weltweit erhebliche Veränderungen mit sich bringen wird", so Raimund Klein, CEO und Gründer von INCIT. „Durch den Einsatz von COSIRI werden die Hersteller besser in der Lage sein, ihre Fortschritte bei der Erreichung von Nachhaltigkeitszielen festzulegen, zu überwachen und zu verfolgen."Um Unternehmen dabei zu helfen, nachhaltiger zu werden und einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen, ermöglicht COSIRI eine neutrale, quantifizierbare Bewertung der Nachhaltigkeitsleistung eines Unternehmens. Der Reifegrad wird in vier Bereichen bewertet: strategische Minderung von Klimarisiken, nachhaltige Geschäftsprozesse, saubere Technologien und die Implementierung von ESG-Funktionen im Unternehmen. Die Priorisierungsmatrix COSIRI basiert auf den Standards des Treibhausgasprotokolls (https://ghgprotocol.org/) und den individuellen Geschäftszielen des Unternehmens, um den nächsten Schritt zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen zu berechnen und Empfehlungen für die gesamte Weiterentwicklung der Nachhaltigkeit auszusprechen.COSIRI ist auch ein unvoreingenommener, strukturierter Rahmen, der eine ganzheitliche Sichtweise bietet und alle Nachhaltigkeitselemente einbezieht. Der Bewertungsprozess mit COSIRI ist so konzipiert, dass er schnell und einfach durchgeführt werden kann und nur zwei Tage in Anspruch nimmt. Seine Strenge und Struktur ermöglichen es den Unternehmen, die Fortschritte bei der Transformation im Laufe der Zeit konsequent zu überwachen und zu verfolgen; außerdem können die Unternehmen ihre Nachhaltigkeitsleistung mit anderen Unternehmen weltweit vergleichen.Francisco Betti, Leiter des Geschäftsbereichs Fertigung und Produktion beim Weltwirtschaftsforum, fügte hinzu: „Das Rahmenwerk von COSIRI stellt einen wichtigen Schritt zur Förderung einer intelligenten, nachhaltigen Fertigung weltweit dar. Es ist ein leistungsfähiges Instrument, das Regierungen, Unternehmen und Stakeholdern hilft, die Transparenz und Sichtbarkeit der Wertschöpfungsketten in der Fertigung zu verbessern. COSIRI hat das Potenzial, die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen auf dem Weltmarkt erheblich zu verbessern."Roshan Gya, Chief Executive Officer von Capgemini Invent und Mitglied des Group Executive Committee von Capgemini, kommentierte: „Der Start von COSIRI kommt genau zum richtigen Zeitpunkt, um einen transparenten und konstruktiven Überblick über die Fortschritte im Bereich Nachhaltigkeit zu geben. COSIRI wird nicht nur das Bewusstsein und das Engagement in allen Branchen fördern, sondern auch dazu beitragen, die notwendige Beschleunigung bei der Scope 3-Dekarbonisierung zu ermöglichen, um die breitere Industriegemeinschaft bei dieser Herausforderung zu unterstützen. Ziel ist es, eine globale Bewegung bei Unternehmen zu schaffen, ihre Bemühungen in Richtung Netto-Null zu intensivieren."Zu den Partnern für die gemeinsame Entwicklung, die INCIT bei der endgültigen Verwirklichung von COSIRI geholfen haben, gehören Glendale, Ball, Viessmann, Coherent, Eldor und HP.