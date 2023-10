Global Youth Climate Week öffnet offizielle Website für die Öffentlichkeit

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -Die offizielle Website für die Global Youth Climate Week (die Week) ist jetzt online. Sie ruft die weltweiten Akteure auf, ihre Veranstaltungen anzumelden und ihre Unterstützung für die Klimaschutzmaßnahmen der nächsten Generation zu demonstrieren. Interessierte Personen und Organisationen finden die Website unter:Global Youth Climate Week (http://www.globalyouthclimateweek.org/)„Die UN-Klimakonferenz 2023 (COP28) wird die erste globale Bestandsaufnahme seit der Unterzeichnung des Pariser Klimaabkommens sein", erklärte Dr. WANG Binbin, geschäftsführender Generalsekretär der Global Alliance of Universities on Climate (GAUC). „Während die internationale Gesellschaft den Zustand unseres Planeten betrachtet und einen besseren Kurs für die Zukunft entwirft, ist es wichtig, die entscheidende Rolle der Jugend als Rückgrat der Netto-Null-Zukunft anzuerkennen und ihr angemessene Unterstützung zu bieten, um diese historische Verantwortung zu übernehmen."Die Week findet jeweils eine Woche vor der COP statt und soll einen Beitrag zur globalen Klimapolitik leisten, indem sie der nächsten Generation die Möglichkeit bietet, ihre Stimme für das Klima zu erheben, ihre innovativen Lösungen zu verbessern und ihre Klimamaßnahmen in die Tat umzusetzen. Es wurde erstmals im Februar 2022 von der GAUC dem Sekretariat der United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) vorgeschlagen und acht Monate später von der GAUC und über 100 globalen Partnern gemeinsam initiiert. Frau Patricia Espinosa, die ehemalige UNFCCC-Exekutivsekretärin, lobte die Week als einen „wirkungsvollen Beitrag zum UNFCCC-Prozess".Mit der Einrichtung der offiziellen Website für die Week möchte die GAUC die Week noch umfassender gestalten und lädt alle relevanten Interessengruppen herzlich dazu ein, sich an den Bemühungen zu beteiligen und zur Dynamik beizutragen, indem sie vom 20. bis24. November 2023 klimabezogene Veranstaltungen organisieren und diese auf der Website der Week anmelden.Klimaschutzmaßnahmen der Jugend auf die internationale Bühne bringenAufbauend auf dem Erfolg der GAUC-Jugendaktivitäten im Jahr 2022 hat die GAUC sein "Climate x"-Führungstrainingsprogramm ausgeweitet, indem es für Studenten aus aller Welt geöffnet wurde und die Klimaaktionen der Studenten in die Week übertragen wurden.An dem Ausbildungsprogramm, das ein "1+3"-Modul beinhaltet, um die Studenten zu ermutigen, ihr Wissen über den Klimawandel in greifbare Ergebnisse umzusetzen, nahmen fast 1000 Studenten aus 74 Ländern und rund 400 Universitäten teil, von denen 88% aus dem globalen Süden stammen. Innerhalb des Moduls bezieht sich "1" auf die Online-Kursarbeit, die von akademischen Experten angeboten wird und sich über einen Monat im Juli erstreckt; "3" symbolisiert die drei hybriden Veranstaltungen, die die Studierenden von August bis November absolvieren müssen. Die Schülerinnen und Schüler, die während des Trainingsprogramms Führungsqualitäten im Bereich Klima unter Beweis stellen, werden als Delegierte der GAUC COP28 Jugenddelegation ausgewählt, der dritten Gruppe dieser Art, die die GAUC zur COP mitgebracht hat.Als die offizielle Website der Week online ging, hatten die Schüler bereits fast 200 Veranstaltungen in ihren Gemeinden organisiert, die insgesamt etwa 20.000 Menschen erreichten. Während der Week 2023 werden die Schüler ihre dritte Reihe von Veranstaltungen organisieren, die als jugendgeführte Beiträge zur Week anerkannt werden und auf der COP28 gezeigt werden.Einberufung der Unterstützung von verschiedenen Interessengruppen für eine erfolgreiche COP 28Die Unterstützung durch verschiedene Interessengruppen ist für die Vorbereitung der nächsten Generation auf eine nachhaltige Netto-Null-Zukunft von entscheidender Bedeutung. Unter Nutzung der Stärken ihrer Partner hat die GAUC verschiedene Ressourcen zur Verfügung gestellt, um die Studenten des Ausbildungsprogramms zu unterstützen, darunter mehr als 20 Gastvorträge und 5 Exkursionen.„Wir sind fest entschlossen und ehrgeizig, die Herausforderung des Klimawandels zu meistern", sagte Alice HO, die Jugendbeauftragte der GAUC. „Es ist jedoch wichtig, dass wir, die künftigen Klimaschützer, von den heutigen Verantwortlichen lernen. Wir brauchen die Unterstützung von Ihnen."In diesem Dezember wird die GAUC einen GAUC-Pavillon in der Blauen Zone der COP28 einrichten. Dies ist das erste Mal, dass die GAUC einen eigenen Pavillon für seine jungen Delegierten und Partner einrichtet. „Wir heißen unsere Partner willkommen, ihre Veranstaltungen im GAUC-Pavillon zu organisieren. Ich und die GAUC Jugenddelegation freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihnen, um die Kraft der Jugend für eine erfolgreiche COP28 einzusetzen", sagte Alice.Interessierte Einzelpersonen und Einrichtungen können sich unter http://www.globalyouthclimateweek.org/ für die Organisation von Veranstaltungen während der Week anmelden und sich über die neuesten Informationen zu Kooperationsmöglichkeiten während der COP28 informieren.