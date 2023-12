Global Water tut es schon wieder?

Der Aktienkurs von Global Water zeigte in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,41 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Wasserversorgung"-Branche im Durchschnitt um 50,81 Prozent, was bedeutet, dass Global Water im Branchenvergleich um -52,22 Prozent unterperformte. Der "Versorgungsunternehmen"-Sektor erzielte im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von 50,81 Prozent, wobei Global Water um 52,22 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führte diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien war die Aktie von Global Water zuletzt Gegenstand von Diskussionen, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen intensiv mit positiven Themen rund um Global Water, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,94 Prozent und liegt damit 3,35 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Wasserversorgung, 6,29). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Global Water-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats trübte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend ein, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt und aus dem Fokus der Anleger gerückt ist, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Global Water-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.