Global Water Aktie: Wirklich lohnenswert?

Der Aktienkurs von Global Water hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,41 Prozent erzielt, was 55,34 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 53,93 Prozent liegt. Das Unternehmen gehört zum Sektor "Versorgungsunternehmen" und zur Branche "Wasserversorgung". Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In technischer Hinsicht wird die Global Water-Aktie positiv bewertet, da sie mit einem Kurs von 12,8 USD aktuell 15,21 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und 9,97 Prozent über dem der letzten 200 Tage liegt.

Die Sentiment-Analyse zeigt, dass es in den letzten Wochen kaum Veränderungen in der Stimmung gegenüber der Aktie gab. Daher erhält Global Water eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso wurde in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Global Water-Aktie beträgt sowohl für die letzten 7 Tage als auch für die letzten 25 Tage einen neutralen Wert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen, dass die Global Water-Aktie derzeit aufgrund der Unterperformance und der neutralen Signale in der technischen und sentimentalen Analyse insgesamt als "Schlecht" bewertet wird.