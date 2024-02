Global Water Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet liefert wichtige Erkenntnisse über die Einschätzung einer Aktie. Bei Global Water zeigt sich eine interessante Entwicklung. Die Diskussionsintensität ist deutlich gesunken, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat sich negativ entwickelt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Im Branchenvergleich ergibt sich eine Underperformance von -0,28 Prozent für Global Water gegenüber ähnlichen Aktien aus der "Wasserversorgung"-Branche. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor liegt die Rendite 0,28 Prozent unter dem Durchschnitt. Daher erhält Global Water ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Global Water liegt derzeit bei 2,33 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,7 %. Die Differenz von 2,37 Prozentpunkten führt zu einer "Schlecht"-Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Anleger-Stimmung bei Global Water ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Damit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung zur Anleger-Stimmung.