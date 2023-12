Global Water Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Global Water-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 36, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 32,39 liegt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Global Water-Aktie weder überkauft noch -verkauft und erhält somit ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Global Water.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 61, was bedeutet, dass die Börse 61,86 Euro für jeden Euro Gewinn von Global Water zahlt. Dies ist 51 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Wasserversorgung" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 125. Aus diesem Grund wird der Titel als unterbewertet eingestuft und erhält somit auf Grundlage des KGV eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Global Water-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 11,64 USD. Der letzte Schlusskurs bei 12,97 USD weicht somit um +11,43 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt mit einem letztem Schlusskurs von 11,05 USD eine Abweichung von +17,38 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Global Water-Aktie somit in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wieder. Derzeit überwiegen die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen, während überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Befund, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Global Water bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.