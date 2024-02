Global Water Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Der Durchschnitt des Schlusskurses der Global Water-Aktie für die letzten 200 Handelstage beträgt 11,74 USD, was einer Abweichung von +7,58 Prozent vom letzten Schlusskurs von 12,63 USD entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt bei 12,57 USD, was einer Abweichung von +0,48 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Global Water-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Global Water in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Im Branchenvergleich erzielte Global Water in den letzten 12 Monaten eine Performance von -0,15 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Wasserversorgung"-Branche im Durchschnitt um 0,13 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -0,28 Prozent für Global Water im Branchenvergleich und zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie. Im "Versorgungsunternehmen"-Sektor lag Global Water 0,28 Prozent unter dem Durchschnittswert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividende weist Global Water derzeit eine Dividendenrendite von 2,33 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,7 %. Mit einer Differenz von 2,37 Prozentpunkten ergibt sich die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.