Global Water Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Der Aktienkurs von Global Water hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -0,15 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt Global Water damit 0,15 Prozent über dem Durchschnitt (-0,3 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Wasserversorgung" beträgt ebenfalls -0,3 Prozent, und Global Water liegt aktuell 0,15 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse weist die Global Water-Aktie eine Abweichung von +6,91 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage auf. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man dagegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs nahe diesem Durchschnitt (+1,44 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Hinblick auf Dividenden kann bei einer Investition in die Global Water-Aktie eine Dividendenrendite in Höhe von 2,33 % erzielt werden, was gegenüber dem Branchendurchschnitt der Wasserversorgung einen geringeren Ertrag in Höhe von 2,49 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Global Water liegt bei 55,37, was zur Einstufung "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 52,28 und ist ebenfalls ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung auf "Neutral" für die Aktie von Global Water.