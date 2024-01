Global Top E-Commerce Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Die Global Top E-commerce weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 2,19 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 2 Prozent. Aus diesem Grund wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Global Top E-commerce als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 beträgt 69,7, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 58,67 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass die Global Top E-commerce mit einem Kurs von 3,61 CNH derzeit -12,17 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -9,75 Prozent, wodurch die Einstufung ebenfalls als "Schlecht" erfolgt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Im Branchenvergleich erzielte die Global Top E-commerce in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 0,76 Prozent. In der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche fielen ähnliche Aktien im Durchschnitt um -0,37 Prozent, was bedeutet, dass die Global Top E-commerce um +1,13 Prozent outperformt hat. Im Sektorvergleich lag die Rendite jedoch um 5,32 Prozent unter dem Durchschnittswert des "Zyklische Konsumgüter"-Sektors, der eine mittlere Rendite von 6,08 Prozent erzielte. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.