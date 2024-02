Global Testing Aktie: Das ist ein Hammer

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der Global Testing-Aktie beträgt aktuell 40 über die letzten 7 Tage, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Über die letzten 25 Handelstage beträgt der RSI 52,94 und auch hier wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für die Global Testing-Aktie.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Global Testing-Aktie von 0,905 SGD um 6,7 Prozent unter dem GD200 (0,97 SGD) liegt, was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der GD50 bei 0,9 SGD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Somit wird der Kurs insgesamt als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Bezogen auf die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" zeigt sich, dass die Global Testing-Aktie mit einer Rendite von -25,89 Prozent mehr als 12 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" liegt die Rendite mit -10,38 Prozent deutlich darunter. Insgesamt führt diese Entwicklung zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Auf fundamentaler Basis ist Global Testing im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet einzustufen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 2,94, was einem Abstand von 74 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 11,48 entspricht. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.