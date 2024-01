Mit Global Technology AcquisitionI wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Weitere Suchergebnisse zu "Global Technology Acquisition Corp":

Die Global Acquisition I-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 10,77 USD für den Schlusskurs erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 10,82 USD, was einer Steigerung von 0,46 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht neutral bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 11,02 USD zeigt mit einem Abweichung von -1,81 Prozent eine neutrale Bewertung. Somit erhält die Global Acquisition I-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls ein neutrales Bild. Der RSI7 liegt bei 100, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 57,24 eine neutrale Einstufung ergibt. Insgesamt wird der Relative Strength-Index als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie gab es in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen. Daher wird dieses Kriterium ebenfalls neutral bewertet.

Die Anlegerstimmung basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Global Acquisition I besonders positiv diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Insgesamt erhält die Global Acquisition I-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen eine neutrale bis leicht positive Bewertung.