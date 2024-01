Global Sweeteners Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum misst. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ betrachtet wird. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von Global Sweeteners liegt bei 90,91, was als „überkauft“ eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 64,29 und wird daher als neutral betrachtet. Insgesamt wird die Einschätzung des RSI als „Schlecht“ eingestuft.

Verglichen mit dem Branchendurchschnitt (Nahrungsmittel) wird Global Sweeteners als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 0,94, was einem Abstand von 99 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 70,21 entspricht. Auf fundamentaler Basis wird daher eine „Gut“-Empfehlung ausgesprochen.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Verbrauchsgüter" hat die Aktie von Global Sweeteners im vergangenen Jahr eine Rendite von 25 Prozent erzielt, was 37,31 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Nahrungsmittel" beträgt -9,26 Prozent, während Global Sweeteners aktuell um 34,26 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite von Global Sweeteners bei 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Nahrungsmitteln, was zu einem geringeren Ertrag von 3,66 Prozentpunkten führt. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.