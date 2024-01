Global Sweeteners Aktie: Ruhe bewahren!

Die Diskussionen zu Global Sweeteners in den sozialen Medien geben ein klares Signal zur Einschätzung und Stimmung rund um den Titel wider. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und in den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Global Sweeteners in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Nahrungsmittel) ist Global Sweeteners aus fundamentaler Sicht unserer Meinung nach unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 0,94 gehandelt, was einem Abstand von 99 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 70,03 entspricht. Daraus ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Global Sweeteners mit einer Rendite von 25 Prozent um 39 Prozent darüber. Die "Nahrungsmittel"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -12,84 Prozent, während Global Sweeteners mit 37,84 Prozent deutlich darüber liegt. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 3,66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Nahrungsmittel, 3,66). Die Dividendenpolitik von Global Sweeteners erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.