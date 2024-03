Global Sweeteners Aktie: Pleite oder Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Zions Bancorporation":

Global Sweeteners wurde in den letzten zwei Wochen von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung verschiedener Kommentare und Äußerungen, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Die vorherrschenden Themen rund um den Wert waren überwiegend neutral. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "neutral" eingestuft.

In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt für den Schlusskurs der Global Sweeteners-Aktie bei 0,08 HKD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 0,081 HKD (+1,25 Prozent Unterschied), was aus charttechnischer Sicht zu einer "neutralen" Bewertung führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen ähnliche Werte, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung der Global Sweeteners-Aktie aus charttechnischer Sicht führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 13,92 Prozent erzielt, was 30,29 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche "Nahrungsmittel" beträgt -16,55 Prozent, und Global Sweeteners liegt aktuell 30,48 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite der Aktie von Global Sweeteners liegt derzeit bei 0 %, was einen geringeren Ertrag von 3,85 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Daher ergibt sich eine "Schlecht" Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.