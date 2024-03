Global Sweeteners Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Global Sweeteners liegt bei 36,36 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 52,27 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien war die Aktie von Global Sweeteners zuletzt Thema von Diskussionen, jedoch ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Insgesamt herrscht daher eine "Neutral"-Bewertung hinsichtlich der Anleger-Stimmung vor.

In der technischen Analyse ist Global Sweeteners derzeit um 3,75 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einschätzung führt. In Bezug auf die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch ebenfalls 3,75 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Gemäß fundamentalen Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Global Sweeteners bei 0, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 18,94 als unterbewertet erscheint. Somit erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.