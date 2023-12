Global Ship Lease Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Sumitomo":

Global Ship Lease hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 14,54 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Marine"-Branche eine Outperformance von +0,93 Prozent bedeutet. Im Gegensatz dazu lag die mittlere Rendite im "Industrie"-Sektor bei 147,44 Prozent, wobei Global Ship Lease um 132,91 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Ein weiteres Signal für die Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen berücksichtigt. Der RSI für Global Ship Lease liegt bei 25,77, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit 32,94 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Analysten bewerten die Aktie von Global Ship Lease derzeit ebenfalls als "Gut". Dieses Rating basiert auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten von 25 USD zeigt ein Aufwärtspotenzial von 25,25 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Aktie von Global Ship Lease gute Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von +6 Prozent, während der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von +9,49 Prozent aufweist. Insgesamt erhält das Unternehmen damit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.