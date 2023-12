Global Self Storage-Anleger sollten sich noch gedulden!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während 70 bis 100 als "überkauft" gelten und dazwischen als neutral. Der RSI der Global Self Storage Inc liegt bei 76,92, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 54,7 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung von "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Global Self Storage Inc derzeit auf 4,94 USD, während der aktuelle Aktienkurs bei 4,6 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -6,88 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Im Gegensatz dazu beträgt der GD50 der letzten 50 Tage 4,63 USD, was einen Abstand von -0,65 Prozent zur Aktie bedeutet und somit als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Neutral".

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz konnte in den letzten Wochen bei Global Self Storage Inc keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild ändert sich, wenn die Masse der Marktteilnehmer in sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da hier keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Hingegen wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt wird Global Self Storage Inc daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

In den letzten zwei Wochen wurde Global Self Storage Inc von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine Anleger-Stimmungseinstufung von "Schlecht". Somit erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung.