Global Self Storage Aktie: Ist es das gewesen?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien war zuletzt die Aktie von Global Self Storage Inc Gegenstand von Diskussionen, wobei vor allem und mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht wurden. Dennoch beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Global Self Storage Inc, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats verbesserte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend, was positiv bewertet wird. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt jedoch, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Damit erhält die Global Self Storage Inc-Aktie ein "Gut"-Rating.

Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Global Self Storage Inc ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Global Self Storage Inc-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 27,27, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 48,98, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Global Self Storage Inc derzeit als "Schlecht" einzustufen. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 4,93 USD, womit der Kurs der Aktie (4,64 USD) um -5,88 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 4,62 USD, was einer Abweichung des Aktienkurses von +0,43 Prozent entspricht. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Neutral"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".