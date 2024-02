Global Ports Aktie: Was macht der Markt?

Die Aktie von Global Ports wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 290,04 bewertet, was 2219 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt von 12,51. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" basierend auf der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von Global Ports mit 243 GBP um +0,96 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Aufgrund der Distanz zum GD200 in den letzten 200 Tagen wird die Aktie jedoch insgesamt als "Gut" eingestuft, da die Differenz +8,27 Prozent beträgt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen als eher neutral bewertet. Die überwiegend neutralen Themen rund um den Wert führen zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat Global Ports in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 44,82 Prozent erzielt, was 37,46 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 7,36 Prozent liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein Rating von "Gut" in dieser Kategorie.