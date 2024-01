Global Ports Aktie: Keine Panik!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Global Ports liegt mit einem Wert von 290,04 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Verkehrsinfrastruktur", was einer Abweichung von 2296 Prozent entspricht. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als relativ teuer angesehen werden kann.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Global Ports eine Rendite von 187,62 Prozent, was 179,13 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für die Branche "Verkehrsinfrastruktur" beträgt 20,12 Prozent, und Global Ports liegt aktuell 167,5 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Tagen standen vor allem negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +5,55 Prozent beim Vergleich des aktuellen Kurses mit dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Allerdings zeigt sich auf der kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Bild, da der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.