Global Ports Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die Global Ports-Aktie hat in Bezug auf die Dividende im Vergleich zum Branchendurchschnitt Verkehrsinfrastruktur eine niedrigere Ausschüttung von 0 %, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 214,57 GBP lag. Der letzte Schlusskurs von 252 GBP am Handelstag ergibt eine positive Differenz von 17,44 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 257,09 GBP, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis führt. Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 187,62 Prozent erzielt, was 178,52 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt, und 167,67 Prozent über dem Durchschnitt der Branche "Verkehrsinfrastruktur", was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist die Aktie von Global Ports mit 290,04 deutlich höher bewertet als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Verkehrsinfrastruktur" mit einem KGV von 12,1, was auf eine Unterbewertung hindeutet und zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

