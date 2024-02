Global Payments Aktie: Das war nur der Anfang!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI wird auf 7- und 25-Tage-Basis für Global Payments herangezogen. Der RSI7 liegt derzeit bei 22,75 Punkten, was darauf hinweist, dass Global Payments überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen keine Überkauf- oder Überverkauf-Signale, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Global Payments-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt Global Payments mit einer Rendite von 30,1 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "IT-Dienstleistungen"-Branche liegt die Rendite von Global Payments mit 20,46 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv eingestellt waren. Es gab insgesamt 13 positive und ein negatives Feedback. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält Global Payments eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere Verkaufssignale berechnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In den vergangenen zwölf Monaten wurde die Aktie von Global Payments von Analysten insgesamt positiv eingestuft. Von insgesamt 13 Bewertungen waren 11 positiv und 2 neutral, was zu einer langfristigen "Gut"-Einstufung führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 150,25 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 10,07 Prozent ergibt und somit zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.