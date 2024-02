Global Payments Aktie: Das ist beeindruckend!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Global Payments liegt bei 61,61, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 47,13 und ergibt ebenfalls eine Einstufung als "Neutral". Insgesamt führt dieses Bild zu einer neutralen Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor hat die Global Payments-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 30,1 Prozent erzielt, was 26,88 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der IT-Dienstleistungsbranche beträgt 5,81 Prozent, und Global Payments liegt aktuell 24,29 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Die Analyse ergab 6 positive und 2 negative Signale, was zu einer Empfehlung von "Gut" führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.

Von insgesamt 7 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten waren 6 positiv, 1 neutral und keine negativ. Der Durchschnitt der abgegebenen Kursziele liegt bei 146,83 USD, was einer möglichen Steigerung um 9,42 Prozent vom letzten Schlusskurs (134,19 USD) entspricht. Die Empfehlung der Analysten ist somit ebenfalls "Gut".

Insgesamt erhält Global Payments sowohl von den Analysten als auch von den Anlegern eine positive Bewertung.