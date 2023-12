Global Payments Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

In den vergangenen zwölf Monaten haben insgesamt 17 Analysten ihre Bewertungen zur Global Payments-Aktie abgegeben. Von diesen waren 14 Bewertungen als "Gut" eingestuft worden, während 3 als "Neutral" und keine als "Schlecht" bewertet wurden. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Rating für die Global Payments-Aktie. Bei einer näheren Betrachtung der Analystenbewertungen für den letzten Monat ergibt sich ein Bild von 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies führt zu einem Gesamturteil von "Gut" basierend auf den jüngsten Analysen. Die Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 145 USD festgelegt, was ein Aufwärtspotential von 17,49 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 123,42 USD bedeutet. Somit ergibt sich eine Empfehlung von "Gut" für das Wertpapier von Global Payments.

Im Vergleich mit anderen Unternehmen aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche hat Global Payments in den letzten 12 Monaten eine Performance von 17,33 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 9,25 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +8,08 Prozent im Branchenvergleich für Global Payments. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 4,75 Prozent, wobei Global Payments um 12,57 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) wird herangezogen, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Global Payments beträgt 26,02, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 liegt bei 31,2, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Diese Gesamtbewertung führt zu einem Rating von "Gut".

Ein weiterer weicher Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz, also die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten zeigte die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für Global Payments führt. Die Rate der Stimmungsänderung wies kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ist Global Payments insgesamt ein "Neutral"-Wert.