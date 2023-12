Global Payments Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung im Sentiment und Buzz rund um Global Payments in den sozialen Medien. Es gab keine signifikante Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Aus diesem Grund wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen in den sozialen Medien liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit der Anleger auf sich zieht. Global Payments wurde in etwa so oft wie üblich diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird der Aktie daher ein "Neutral"-Rating erteilt.

Hinsichtlich der Dividende liegt die Dividendenrendite von Global Payments bei 0,97 Prozent, was 4,74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Durchschnittsdividendenrendite in der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 5 Prozent. Somit ist die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher eine unrentable Investition und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Global Payments liegt bei 24, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "IT-Dienstleistungen" (KGV von 52,22) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, ist Global Payments daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse übertrifft Global Payments mit einer Rendite von 30,1 Prozent die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" um mehr als 21 Prozent. Die "IT-Dienstleistungen"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 15,43 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Global Payments mit 14,67 Prozent ebenfalls deutlich darüber liegt. Diese sehr gute Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.