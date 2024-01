Global Payments Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Der Aktienkurs von Global Payments hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 30,1 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um 19,17 Prozent, was einer Outperformance von +10,94 Prozent für Global Payments entspricht. Auch im "Finanzen"-Sektor schnitt das Unternehmen überdurchschnittlich ab, mit einer Rendite von 10,53 Prozent im letzten Jahr, was 19,57 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Diese starke Performance führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysten sind ebenfalls optimistisch und bewerten Global Payments insgesamt positiv. Von den Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, erhielt das Unternehmen 11 Kaufempfehlungen, 2 Neutralbewertungen und keine negativen Einschätzungen. Obwohl es im letzten Monat keine Updates gab, liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Global Payments bei 150,25 USD, was einer potenziellen Entwicklung von 12,74 Prozent entspricht. Dies führt zu einer weiteren positiven Bewertung seitens der Analysten.

In Bezug auf die Dividende liegt Global Payments mit 0,97 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 5,61 % in der IT-Dienstleistungsbranche. Dies führt zu einer negativen Bewertung bezüglich der Ausschüttung.

Aus fundamentaler Sicht wird Global Payments im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (IT-Dienstleistungen) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 24,07, was einen Abstand von 57 Prozent zum Branchen-KGV von 56,48 bedeutet. Aufgrund dieser fundamentalen Bewertung erhält das Unternehmen eine positive Empfehlung.

Insgesamt wird Global Payments aufgrund seiner starken Performance und positiven Analystenbewertungen als eine vielversprechende Investitionsmöglichkeit angesehen, obwohl die Dividendenrendite im Vergleich zur Branche niedriger ist.