Global Payments Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Global Payments als Neutral-Titel einzustufen. Der Relative Strength Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Global Payments-Aktie beträgt 85,17, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 60,16 eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie von Global Payments als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten lagen die Bewertungen vor, davon 6 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Global Payments aus dem letzten Monat vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 152,2 USD, was einer Erwartung von 18,14 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 128,83 USD liegt. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Global Payments in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Intensität bzw. Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Global Payments wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Global Payments mit einer Rendite von 17,48 Prozent mehr als 13 Prozent darüber. Die "IT-Dienstleistungen"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 7,18 Prozent, wobei Global Payments mit 10,3 Prozent deutlich darüber liegt. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.