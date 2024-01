Global Payments Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Die Finanzgesellschaft Global Payments hat eine Dividendenrendite von 0,97 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt IT-Dienstleistungen (5,61 %) als niedrig einzustufen ist. Dies ergibt eine Differenz von 4,64 Prozentpunkten und führt zu einer aktuellen Bewertung als "Schlecht".

Im fundamentalen Vergleich ist Global Payments aus unserer Sicht unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 24,07, was einen Abstand von 57 % zum Branchen-KGV von 56,48 darstellt. Auf dieser Basis erhält Global Payments eine "Gut"-Empfehlung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Global Payments-Aktie sowohl im längerfristigen (200-Tage-Durchschnitt) als auch im kurzfristigen (50-Tage-Durchschnitt) Trend über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung auf grundlegender Basis.

Im Branchenvergleich hat Global Payments in den letzten 12 Monaten eine Performance von 30,1 % erzielt, was einer Outperformance von +10,94 % im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche und einer Überperformance von 19,57 % im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor entspricht. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.