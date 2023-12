Global Payments Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Die Aktie von Global Payments wird von Analysten derzeit als "Gut" bewertet. Diese Einschätzung basiert auf 13 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die innerhalb der letzten zwölf Monate abgegeben wurden. Im vergangenen Monat gab es 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Empfehlungen. Daher gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Gut"-Titel. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (144,2 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 14,73 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Global Payments eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 23,82 Punkte, was darauf hinweist, dass Global Payments momentan überverkauft ist. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch weder überkauft noch -verkauft an und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird Global Payments auf dieser Stufe mit "Gut" bewertet.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich, dass die Stimmung für Global Payments in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist ebenfalls unauffällig, weshalb Global Payments auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Global Payments 0,97 Prozent, was leicht über dem Mittelwert (0,44) liegt. Daher erhält das Unternehmen in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

Die Bewertungen der Analysten und die technische Analyse deuten darauf hin, dass die Aktie von Global Payments derzeit mit einer positiven Einschätzung betrachtet wird, sowohl kurzfristig als auch in Bezug auf die Dividendenrendite.