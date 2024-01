Global Payments Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Für Global Payments liegen aus den letzten zwölf Monaten 13 positive, 3 neutrale und keine negativen Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt zu einer positiven Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 144,2 USD, was einer potenziellen Steigerung um 13,54 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 127 USD. Daher erhält die Global Payments-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was auch von unserer Redaktion bestätigt wird. Es gab jedoch auch ein berechenbares schlechtes Signal, weshalb die Gesamteinschätzung der Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft wird.

Im Branchenvergleich hat Global Payments in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +10,47 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der IT-Dienstleistungsbranche erzielt. Auch im Finanzsektor lag die Rendite mit 19,41 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Global Payments mit 0,97 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,65 Prozent, was zu einer negativen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung der Global Payments-Aktie auf Basis der Analystenmeinungen, der Anleger-Stimmung und der Branchenvergleiche.