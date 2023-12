Global Payments Aktie: Sensationelle Entwicklung

Weitere Suchergebnisse zu "Traton":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiges Maß zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Global Payments hat derzeit ein KGV von 24, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 52 zeigt, dass die Aktie unterbewertet ist. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

In den letzten zwölf Monaten haben 17 Analystenbewertungen für die Global Payments-Aktie stattgefunden, wovon 14 Bewertungen "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating. Für den letzten Monat liegt eine qualifizierte Analyse vor, die zu einer Gesamteinschätzung "Gut" auf kurzfristiger Betrachtungsbasis führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 145 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 20,67 Prozent ergibt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung.

Verglichen mit anderen Aktien aus dem Finanzsektor, hat Global Payments in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 17,33 Prozent erzielt, was mehr als 14 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "IT-Dienstleistungen"-Branche konnte die Aktie mit einer Rendite von 10,6 Prozent deutlich zulegen. Diese überdurchschnittliche Performance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Global Payments liegt aktuell bei 25,45 Punkten für den 7-Tage-Zeitraum, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Für den 25-Tage-Zeitraum wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Wertpapier somit in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.